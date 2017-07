Ung mand dræbt i kæmpe slagsmål på græsk ferieø

Lørdag 8. juli 2017 kl. 11:28En 22-årig amerikaner blev ved weekendens start dræbt i et kæmpe slagsmål på den græske ferieø Zakynthos nær middelhavkysten ved Peloponnes. Det menes, at mindst 10 deltog i slagsmålet, der udviklede sig dødeligt på gaden. Foreløbigt er 2 unge mænd på 32-34 år anholdt.Det tragiske opgør begyndte på en bar, hvor 2 unge mænd kom op at skændes.