Oprøret i Hamburg forplanter sig til østersøbyen Rostock

Lørdag 8. juli 2017 kl. 08:51Mindst 1.500 personer har til morgen iværksat et nyt oprør mod det tyske samfund, dets deltagelse i den "rige verden"s stadig flere aktiviteter, senest det igangværende G20 træf i nordtyske Hamburg. Det nye oprør finder sted i østersøbyen Rostock, hvor der er sket plyndring af forretninger.Indsats af 20.000 kampklare politifolk i Hamburg har fået situationen der til at bryde ud i gadekampe med titusindvis af demonstranter. Med mange kvæstede i begge lejre.Det tyske samfund er ramponeret af betydelig fattigdom, som man imidlertid ikke vil erkende. 16 millioner har ikke nok til dagen og vejen, og 6½ millioner må leve for 400 euro (3.000 kr.) om måneden. Hvilket ikke er muligt og naturligvis vil føre til voldsomme reaktioner.