Båd forlist ved Grønland - 1 i live mens 4 forventes døde

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Fredag 7. juli 2017 kl. 18:39Et nyt bådforlis ved den grønlandske vestkyst har helt sandsynligt kostet 3 mænd og 1 kvinde livet. Den ene mand er fundet død, mens de 3 øvrige savnes. En anden kvinde blev derimod reddet fra det kolde vand sent i går eftermiddag, og hun overlever meldes det.Det var øjensynligt familie medlemmer, der befandt sig i båden, hvis motor rev sig løs, lavede et hul i skroget og fik den til at synke meget hurtigt.