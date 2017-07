Mindst 50 dræbt af selvmord-bombe og ildkamp i Sinai

Fredag 7. juli 2017 kl. 14:09En selvmord-bomber i bil begyndte med at slå 10 egyptiske soldater ihjel i det nordlige Sinai. Efterfølgende opstod kampe mellem oprørere og militær, en ildkamp øjensynligt med mindst 40 dræbte. Mange flere blev kvæstet under træfningen, der er et nyt eksempel på, at opstanden i området tager til.Bombe-angreb og ildkamp fandt sted ved et militært tjekpoint. Et synligt og dermed let offer for aktionen. Som muligvis oprørgruppen Islamisk Stat (IS) stod bag.