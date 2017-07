Donald Trump mødes med Putin i stedet for at snakke klima

Fredag 7. juli 2017 kl. 11:57Den amerikanske præsident Donald Trump går sine egne veje, har det første halve års tid af hans regeren vist. Også i dag viser han sin beslutsomhed, når han mødes med den russiske præsident Vladimir Putin i nordtyske Hamburg i stedet for at snakke klima med de andre lande forsamlet til det såkaldte G20 træf.Trump og Putin og deres lande står begge uden for klima-aftalen indgået af alverdens lande i Paris i 2015. Trump meddelte for en måned siden, at USA sagde farvel til aftalen, som Rusland aldrig har tiltrådt. På samme tidspunkt gav Putin udtryk for et nyt verdenbillede med de 2 stormagter som partnere omkring klimaet. Det synspunkt får han lejlighed til at drøfte med Trump denne eftermiddag.De 2 stormagt præsidenter viser ved deres handling, hvem der har taktstokken i hænderne. Det sætter de øvrige G20 lande hen i et hjørne - iøvrigt har G20 konstruktionen formentlig overlevet sig selv. Møder og snak er ikke nok. Der skal handling til, og det mestrer både Trump og Putin.