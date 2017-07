Fløj frem og tilbage over USA - voldsomt slagsmål i kabinen

Fredag 7. juli 2017 kl. 11:24En 23-årig mand var i nat årsag til, at et fly fra amerikanske Delta Air Lines fløj frem og tilbage over USA for at lande igen i afgang lufthavnen i Seattle. Manden startede nemlig et voldsomt slagsmål, hvorved både han, en anden passager og en stewardesse blev kvæstet.Hvad der fik den unge mand til at reagere foreligger ikke oplyst. Flyet skulle til Beijing i Kina og blev selvsagt betydeligt forsinket.