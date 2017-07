Mystisk - dansk politi i "kamp" under tyske himmelstrøg

Fredag 7. juli 2017 kl. 05:31Der må forventes kritik af dansk politi, efter at det er kommet frem, at et uvist antal betjente er sendt til nordtyske Hamburg i "kamp" ved det såkaldte G20 møde mellem en række lande. Politiet vil ikke oplyse, hvor mange betjente. Men mystisk er det, at dansk politi optræder i Tyskland ved et arrangement, som slet ikke har dansk deltagelse.Dansk politi har ikke noget at gøre i forbindelse med den tiltagende tyske politistats magtdemonstration. 20.000 kampparate tyske betjente optræder brutalt i Hamburg. Det vækker ængstelse omkring udviklingen, og må stille nogen til ansvar for det danske bidrag.