Igen en motorcyklist dræbt

Torsdag 6. juli 2017 kl. 20:33En 53-årig mand på motorcykel er for et par timer siden blev dræbt i kollision med en bil på landevejen forbi nordsjællandske Frederikssund. Der foreligger endnu ingen nærmere oplysninger om den tragiske ulykke, som så vidt vides ikke førte til andre fysisk kvæstede.Politiet arbejder endnu med at finde ud af, hvad der reelt skete på den iøvrigt lige landevej.