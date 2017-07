Kæmpe parti remoulade fra kendt firma må kasseres

Torsdag 6. juli 2017 kl. 16:28Det kendte firma Gråsten Salater har fået noget af et problem. Et kæmpe parti remoulade i mange forskellige emballager er i færd med at blive kasseret på grund af vækst af mælkesyre bakterier, som danner luft og ændrer produktet. 14 forskellige produkter solgt overalt i Danmark er ramt.Det gælder Gråsten Salaters egne remoulade produkter, men også en række private label-produkter for bl.a. Rema 1000 supermarked kæden. Remoulade produkterne har alle holdbarheddato mellem 28. august og 19. oktober.En liste over de mange forskellige varer kan læses på www.foedevarestyrelsen.dk under "tilbagekaldte fødevarer".