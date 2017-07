78 dræbt og lige så mange kvæstet af overlæsset lastbil

Torsdag 6. juli 2017 kl. 11:08En øjensynligt overlæsset lastbil på vej til et marked ved provinsbyen Bambari i den sydlige del af Den Centralafrikanske Republik (inde midt i Afrika) har dræbt mindst 78 og kvæstet lige så mange, da den forulykkede. Overlæsset kombineret med for høj hastighed førte til den tragiske ulykke.Af de mange implicerede personer døde et stort antal på byens sygehus, men en del også i deres hjem, som de efter ulykken havde søgt til.