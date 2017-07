Amnesty om EU - kynisk politik skyld i mange flygtninges død

Torsdag 6. juli 2017 kl. 05:26Der rettes nu voldsom kritik mod det europæiske fællesskab (EU) fra Amnesty International. Som kalder EU kynisk og skyldig i, at mange flygtninge er druknet i Middelhavet, eller er udsat for dødelig vold og tortur under deres forsøg på at komme til de europæiske lande.Den sønderlemmende kritik af EU fremsættes i rapporten "A perfect storm: The failure of European politics in the Central Mediterranian". Rapporten er offentliggjort til morgen og kan læses på www.amnesty.dk - hvor man samtidig kan skamme sig over dansk medansvar.