Prince-trommeslager død

Onsdag 5. juli 2017 kl. 09:40Den amerikanske multi-musiker og trommeslager John Blackwell Jr. er død 43 år. Hans liv blev afsluttet efter kort tids kamp mod en svulst i hjernen. Et musikalsk talent blev tavs efter en unik karriere, der især talte 12 års samarbejde med et andet tidligt afdød musiktalent, sangeren Prince.John Blackwell Jr. blev født i South Carolina i et musikalsk hjem, hvor han lærte musik og at spille trommer af sin far. Han døde i sit hjem i Florida omgivet af sine nærmeste, der alle vidste, hvorhen det bar på grund af sygdommen.