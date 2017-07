Af værste skuffe - Østrig sætter militær ind mod flygtninge

Onsdag 5. juli 2017 kl. 00:06Det kan snart ikke blive værre i de europæiske lande i den indbyrdes kamp og kampen mod flygtninge. Af værste skuffe viser Østrig sig nu ved at være parat til at sætte militær ind for at holde flygtninge fra at passere grænsen fra Italien. Tænk sig, kampvogne og soldater i hundredvis er allerede sendt til Tyrol.Denne seneste umenneskelige handling kommer samtidig med, at Italien er tæt på at give op. Der er aldrig tidligere kommet så mange flygtninge til landet som nu. Mange af dem er på rejse videre, de vil fortsætte til andre lande, men der blokerer altså nu de østrigske kampvogne og soldater!