75 kr. for en pakke cigaretter

Tirsdag 4. juli 2017 kl. 22:51Ikke kun fordi der rumles med planer om at lade i forvejen dyre cigaretter stige til 75 kr. pr. pakke, men overordnet på grund af reformer, der har til formål at spare og skabe bedre betingelser for virksomhederne, kan der ventes protester i Frankrig. Landet sidder i en økonomisk suppedas, som det vil vare år at komme ud af.Den nye franske præsident Emmanuel Macron og hans regering blandet af folk fra det meste af den politiske palet har flertal i parlamentet, men ikke hos folket. Det kommer tiden nu til at vise i form af modstand og protester. Følgevirkningerne vil være uro og destabilitet.