Folkets værdier handles, handles og handles - nu naturgas

Tirsdag 4. juli 2017 kl. 17:42Fællesskabet i Danmark (folket) udsættes for mange mærkværdigheder efterhånden. Man ejer jo alle de fælles faciliteter, men nogen synes, at de kan spille økonomisk ping-pong med tingene. Det gælder bl.a. færger, tog, busser, olie og naturgas. Det drejer sig kun om penge, ikke om at få et fællesskab til at fungere.Senest vil 57 kommuner nu sælge HMN naturgas. Køberne er ligeledes en del af fællesskabet og dermed folkets ejendom - de 2 såkaldte andelsselskaber SEAS-NVE (Sjælland) og Eniig (Nord- og Midtjylland), der bl.a. leverer elektricitet.Man spørger ikke ejerne (dvs. folket) om det er en god ide med disse "handler". Nej, spurgt bliver bureaukratiet (konkurrence myndighederne). Selvom pengene man jonglerer med forresten også er folkets... Den plaglagte pris i den "mystiske" handel mellem HMN og de 2 andelselskaber er ikke oplyst. Det kommer nok ikke ejerne (folket) ved.På www.naturgas.dk kan man nu læse "HMN Naturgas A/S skifter ejer - men alt er som det plejer..." - det er der da vist god grund til at læse og så iøvrigt vågne op og protestere over udviklingen i "dannevang".