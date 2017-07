Slager-sanger død

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Mandag 3. juli 2017 kl. 22:13Den tyske slager-sanger og skuespiller Chris Roberts er død 73 år. Han bukkede i weekenden under for alvorlige kræftangreb på en klinik i Berlin. Dermed sluttede en af de mest succesfulde tyske sangeres liv. Efter en karriere, der tog sin begyndelse i Beatles-tiden i 1964.Chris Roberts blev født i München i svære tider under den tyske nationalsocialisme. Men da sangkarrieren begyndte, slog den ene succes efter den anden an. Det blev ved, og i 2012 udgav han sit sidste hit.