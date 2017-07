Dreng på 13 år kørte galt - i bil på vej til Rødby

Mandag 3. juli 2017 kl. 14:20En 13-årig dreng og hans 2 år ældre kammerat var meget "fremmelige", da de i weekenden stjal en bil i Nakskov for at køre til Rødby. Som forventeligt gik det galt, men de 2 unge herrer fik allerhøjst lidt knubs, da bilen stoppede brat, fordi knægten bag rattet ikke magtede opgaven.På vej til Rødby blev de 2 nemlig opdaget af en politipatrulje, som den 13-årige "bilist" åbenbart ville køre fra. Med høj hastighed og politiet i hælene kørte han derefter lige ud i et T-kryds og endte i et hegn. Der holdt bilen med drengene, som politiet så kunne tage en alvorsnak med.