Ældre mand dræbt af tog kun 100 meter fra sit hjem

Søndag 2. juli 2017 kl. 22:38En 87-årig mand blev til aften dræbt på stedet, da han blev påkørt af et tog ved stationen i den vestjyske landsby Vemb mellem Lemvig og Ringkøbing. Manden havde kort forinden forladt sit hjem på det lokale ældrecenter kun 100 meter derfra. Personalet var undervejs for at sikre ham imod en ulykke.Men tragedien udspillede sig altså, fordi manden formentlig var faldet og rejste sig op, da et indkørende tog tudede i hornet for at advare ham.