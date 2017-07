102 flygtninge-familiers teltlejr totalt udbrændt

Søndag 2. juli 2017 kl. 19:09Hvor slemt det ender med at være, vides endnu ikke for 102 syriske flygtninge-familier, hvis teltlejr i det østlige Libanon i dag er totalt udbrændt. Foreløbigt meldes om 1 dræbt og et ukendt antal kvæstede af ild og røg. Der er ingen forklaring endnu på branden i teltlejren.Libanon medsin omkring 4 millioner indbyggere huser 1-1½ million flygtninge fra nabolandet Syrien.