Murerfirma ved Vordingborg erklæret konkurs

Søndag 2. juli 2017 kl. 16:57Skifteretten i Nykøbing F har afsagt konkursdekret over Murer- og entreprenørfirmaet Erik Hansen, Ambjerggård ApS nord for Vordingborg. Fallitten følger efter katastrofe-regnskaber, der udviklede sig til gæld på næsten 2,3 millioner kr. og ingen penge til at betale renter med.I det regnskab, der blev aflagt med udgangen af september i fjor, blev der rejst tvivl om murerfirmaets muligheder for at overleve. Det blev grundlagt for 14 år siden, og nu var det altså slut. Ejendommen Ambjergvej 86, hvorfra firmaet blev drevet, ejes af murermester Erik Hansen personligt.