Norsk vejr-guide har al info fra Gedser til Skagen - roligt

Søndag 2. juli 2017 kl. 13:28Det er sikkert den ro, den norske vejr-guide www.yr.no udstråler, der gør den meget benyttet nu også af danskere. Den har al nødvendig info om vejret i Danmark - uden forstyrrende reklamer i modsætning til www.dmi.dk hvor tøj, tasker og teknologi bannere til stadighed forstyrrer de besøgende.Man klikker sig jo ikke på den danske vejrtjeneste for at købe mode eller computer ydelser, men for at orientere sig om vejret. Bag den norske parallel til dmi.dk - yr.no står det norske Meteorologisk Institut og radio/TV kanalen NRK (sammenlignelig med DR og TV2).Allerøverst på www.yr.no er et søgefelt, hvor man får en vejrudsigt såvel for Skagen som for Gedser eller Ærø ved blot at skrive stednavnet. Dertil endda billeder på netkameraer fra de pågældende steder. Det er god norsk (dansk) vejrtjeneste.