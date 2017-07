Bombe-angreb i Damaskus

Søndag 2. juli 2017 kl. 09:58Den syriske hovedstad Damaskus blev til morgen ramt af et bombe-angreb, der dræbte mindst 8 og kvæstede dobbelt så mange. Aktionen fandt sted i centrum af den 2 millioner indbyggere store og historiske by. 2 andre bomber blev forhindret i at sprænge og sprede mere død og ødelæggelse.Bomberne var i alle 3 tilfælde placeret i biler. Ødelæggelserne efter den bombe, som nåede at sprænge, var omfattende.