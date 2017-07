Mand i livfare efter knivstikkeri i lejlighed i Holbæk

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Lørdag 1. juli 2017 kl. 22:59En mand i 30 års alderen befinder sig i livfare på Rigshospitalet i København, efter at han i aften blev stukket ned med en kniv af en 10 år ældre mand i en lejlighed i nordvest sjællandske Holbæk. Hvad der fik de 2 mænd ud i et skænderi, der endte med knivstikkeriet, er uoplyst.Den hårdt kvæstede mand blev fløjet til Rigshospitalet straks efter, at politi og redning var nået frem. Anholdelsen af manden, der stod bag knivstikkeriet, skete i lejligheden, hvor det blodige drama havde udspillet sig.