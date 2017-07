Mindst 5.000 slået ihjel på en måned i kampe i Irak

Lørdag 1. juli 2017 kl. 20:19Det er modsætningernes verden mere end nogensinde. I dag begraver tyskerne en af deres tidligere kanslere (Helmut Kohl) med floromvundne taler, mens kampene raser i de arabiske mellemøstlige lande. Mindst 5.000 er slået ihjel den sidste måned i kampe i Irak. Dem holdes der ingen taler for, selvom de alle kæmpede for det, de troede på.Alene Irak omfatter dette frygtelige antal altså. Dertil kan lægges krigens grusomheder og ofre i bl.a. Syrien og Afghanistan, og de mange afrikanske og arabiske flygtninge, der dør undervejs til Europa. Hvortil også kan lægges de mange tilfælde af død og lemlæstelse, som vi ingen info får om i mange andre lande. Fordi magthaverne holder det hemmeligt. Det er derfor kampene fortsætter og verden til stadighed er på eksplosionens rand - et eller andet sted.