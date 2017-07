Svensk festival stopper på grund af for mange sex-overgreb

Lørdag 1. juli 2017 kl. 18:49Vold og sex i en uskøn kombination har fået meget kontante konsekvenser i den sydsvenske by Norrköping. Musikfestivalen Bråvalla gentages ikke næste år på grund af bl.a. antallet af sex-sager. I år 13 lige fra chikane til voldtægt. Lad os stå sammen og kvæle hadet og volden - og lad musikken sejre, lyder det i forbindelse med beslutningen.Bråvalla festival blev startet i 2013 i den store svenske by med 90.000 indbyggere beliggende 140 km syd for den svenske hovedstad Stockholm. Allerede første år deltog over 50.000 musikglade i festivalen. Dette års Bråvalla slutter i dag, og så er der altså dømt pause.