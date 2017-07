Event-bureaus regnskaber ikke nogen fantastisk oplevelse

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Lørdag 1. juli 2017 kl. 14:51Det kan godt være, at event-bureauet Copenhagen Event Company ApS, Larsbjørnsstræde 1 i København, kan lave nogle flotte og gode arrangementer. Men virksomhedens regnskaber er ikke nogen fantastisk oplevelse, og det får kreditorerne nu at mærke. Firmaet skal nemlig forsøges økonomisk rekonstrueret.Den 19. juli mødes kreditorerne i sø- og handelretten, hvor en plan skal drøftes. Fundamentet er kæmpe gæld, der allerede ved sidste regnskabårs udløb for 1 år siden var på 8,2 millioner kr. Egenkapitalen negativ med over 1,7 million kr., og der var i årets løb "præsteret" et underskud på 2,7 millioner kr.Event-bureauet blev grundlagt for 9 år siden. Dets eventuelle fremtid ligger nu i hænderne på kreditorerne.