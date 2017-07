Nedtælling til Rebildfest med tale af tidligere statminister

Lørdag 1. juli 2017 kl. 12:35Det er ikke ofte tidligere statminister Anders Fogh Rasmussen (64 år) optræder offentligt. Men det sker nu ved den årlige fejring i nordjyske Rebild Bakker af den amerikanske uafhængigheddag 4. juli og markering af emigrationen fra Danmark til USA (mulighedernes land) de sidste snart 110 år.Anders Fogh Rasmussen er Rebildfestens danske hovedtaler. Festens amerikanske hovedtaler er den nordjysk fødte René Gross Kærskov (50 år), der i dag bor i Californien. En af mange som tog springet til et land for at afprøve mulighederne i livet.Træffet mellem danskere og amerikanere i Rebild starter allerede i morgen og slutter først 5. juli. Anders Fogh Rasmussen taler på tirsdag kl. 14. Hele programmet kan studeres på www.rebildfesten.dk - hvor også baggrunden og historien kan læses.