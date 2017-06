Kaos på amerikansk sygehus efter skyderier - læger skudt

Fredag 30. juni 2017 kl. 22:13Der hersker kaos og mildt sagt forvirring på et sygehus i det centrale New York, hvor en mand forklædt som læge begyndte at skyde indendørs. De foreløbige meldinger lyder, at mindst 3 læger er skudt, og deres tilstand kendes ikke. Der er også meldinger om brand.Den forklædte mand eftersøges nu af politiet. Det forlyder, at han er en tidligere ansat på sygehuset (Bronx-Lebanon Hospital).