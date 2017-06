Autofirma i Nykøbing F er erklæret konkurs

Fredag 30. juni 2017 kl. 21:58Skifteretten i Nykøbing F har afsagt konkursdekret over autofirmaet Tom Jensen Nykøbing F ApS, Gedservej 158 i Nykøbing F. En ikke uventet fallit, idet der siden regnskabet for 1 år siden har været tvivl om virksomhedens muligheder for at fortsætte driften.Sidste sommer var gælden 5½ millioner kr. og egenkapitalen var negativ med over 400.000 kr. Dermed var der varslet usikre tider, og nu er det altså slut for autofirmaet (selskabet), som blev startet i foråret 1984.