Lidt færre tvangauktioner - men stadig alt for mange

Fredag 30. juni 2017 kl. 19:32I den forløbne måned skete der bekendtgørelse fra landets skifteretter i forbindelse med tvangauktioner i 306 tilfælde. Det er udtryk for færre tvangauktioner i forhold til juni 2016, hvor bekendtgørelsernes antal var 386 - men stadig alt for mange.Antallet af bekendtgørelser i forbindelse med tvangauktion var 2.362 i 1. halvår. For 1. halvår 2016 var antallet 2.371 - altså ingen væsentlig ændring i år.