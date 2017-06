Premier Is sluger Hjem-Is

Fredag 30. juni 2017 kl. 17:34Der har de sidste par år været opbrud i Hjem-Is, det kendte firma med de blå is-biler. Sidste år blev konceptet lavet helt om. Alle chauffører blev fyret, og i stedet kunne de vælge at blive selvstændige (franchisetagere). Nu er det helt slut med Hjem-Is, der sluges af Premier Is.Det 85 år gamle jysk baserede "Premier Is - Mejerigården A/S" overtager "de blå" isfolk, der har kæmpet bravt, men har det svært. Selvom Hjem-Is havde over 1 million kr. i overskud sidste år, så led virksomheden af skrump. Den måtte på nye hænder.Hvad fremtiden byder for Hjem-Is, er ikke klart lige nu. Hjem-IS ideen blev grundlagt i Sverige i 1968 og forplantede sig til Danmark 8 år senere. Tiden vil vise, om den overlever som det kendte koncept.Premier Is - Mejerigården A/S havde over 22 millioner kr. i overskud sidste år. Virksomheden er ejet af et selskab i Estland.