5 anholdt i nat-politiaktion med kokain for 6 millioner kr.

Fredag 30. juni 2017 kl. 12:41Politiet havde travlt i nat på 7 adresser på Sjælland. Dels den københavnske vestegn og dels det sydvestlige område. 5 mænd i alderen 29-44 år blev anholdt for at være i besiddelse af kokain for over 6 millioner kr., forskelligt udstyr til narko-produktion, og der blev fundet 300.000 kr. i kontanter.Dele af de 13 kg kokain fik politiet fat i under aktionen i nat, da den var under levering. De anholdte udgør efter politiets opfattelse et lokalt netvæk med forbindelse til international narko-kriminalitet.