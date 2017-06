Berlin under regnvand

Fredag 30. juni 2017 kl. 10:29Det sidste døgn har man kæmpet mod regnvandet i den tyske hovedstad Berlin. Som har fået 250 mm nedbør, en helt ekstrem mængde vand. Gader står under vand, kloakkerne har givet op, trafikken på vejene standset mange steder, og det samme gælder tog og fly.De kolossale mængder regnvand svarer til et normalt ½ års nedbør i løbet af omkring 1 døgn.I Danmark er der fortsat varsel om regn i betydelige mængder, alt imens tyskerne kan begynde at se "lyset".