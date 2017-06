Mangeårig MFer død

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Torsdag 29. juni 2017 kl. 23:04Medlem af Folketinget (MF) 1994-2011 (for SF) Kristen Touborg er død 73 år. Han blev i dag dræbt i en voldsom trafikulykke i vestjyske Holstebro. Brat og brutalt er et fantastisk liv dermed slut. Kristen Touborg var en utraditionel mand, født på landet ved den vestjyske landsby Gudum og selv erhvervmæssig bonde, som han kaldte sig.Kristen Touborg Jensen (som han var døbt) blev medlem af Lemvig byråd i 1978 (for SF) og forblev det til 4 år efter sit valg til Folketinget. Han var også medlem af SFs hovedbestyrelse 1990-1994. Også hans politiske karriere var kendetegnet af utraditionelle, men klare holdninger.