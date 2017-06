Nordmænd slap med skrækken - dæmning holder vandet

Torsdag 29. juni 2017 kl. 22:2550 husstande i den nordnorske kommune Sortland fik sig i dag en ordentlig forskrækkelse. De blev evakueret, fordi man frygtede, at en dæmning skulle bryde sammen og den nærliggende landsby blive udslettet. Men de slap med skrækken, dæmningen holder er det for mindre end 1 time siden meddelt.Dermed kan de mange evakuerede vende hjem, men om de får sovet ret meget i nat... De er blevet bedt om at være forberedte, hvis situationen skulle ændre sig til det værre.Sortland er beliggende lige over 1.000 km fra den norske hovedstad Oslo.