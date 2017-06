32-årig mand fundet død i sin fængselcelle på politigården

Torsdag 29. juni 2017 kl. 20:19En 32-årig serbisk mand, der var varetægtfængslet i en kæmpe narkosag, er fundet død i sin celle på politigården i København. Den foreløbige antagelse er, at manden er død som følge af epilepsi, men det skal en obduktion be- eller afkræfte. Der foreligger ingen oplysninger om, hvorvidt manden var ramt af sygdom forinden.Den nu døde fængslede mand var sigtet såvel i en sag om 45 kg kokain som for mord. Ingen af sagerne imod ham var nået at komme igang i retten.