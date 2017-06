Mand dræbt på stedet i frontal kollision - konen kvæstet

Torsdag 29. juni 2017 kl. 18:51En 73-årig mand blev ved middagtid dræbt på stedet i en voldsom frontal kollision mellem den bil, han sad bag rattet i, og en modkørende bil på ringvejen ved vestjyske Holstebro. Konen (75 år) til den dræbte blev alvorligt kvæstet og befinder sig mellem hænderne på sygehuslæger.Føreren af den modkørende bil havde ingen chance for at undgå den skæbnesvangre kollision, men slap fra den tragiske ulykke med mindre kvæstelser.Der foreligger ingen forklaring på, hvorfor den dræbte 73-årige mand pludselig kørte over i den modsatte vejbane.