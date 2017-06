En ramt under skyderier i nat ved midtsjællandsk landsby

Torsdag 29. juni 2017 kl. 14:10Midt i nat var der skyderier ved den midtsjællandske landsby Lårup nord for og lige langt fra Ringsted og Slagelse. En blev ramt af skud, men vedkommende er ikke nærmere identificeret, ligesom politiet ikke har oplysninger om vedkommendes nuværende tilstand.Skyderiet var rettet mod et hus, der huser rockergruppen Gremium. Sydsjællands og Lolland-Falsters politi arbejder på højtryk for at finde ud af, hvad der var op og ned på begivenhederne ved 3-tiden.