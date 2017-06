Hvem er for "ringe" til at stemme til folketingvalg? - 4 er!

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Torsdag 29. juni 2017 kl. 11:14På mange andre områder trænger det danske demokrati til et eftersyn som for så vidt angår de gamle bestemmelser om at miste retten til at stemme ved folketingvalg. I dag har østre landsret afsagt dom i en sag, 4 danskere havde anlagt, fordi de er frataget retten til at stemme. Hvilket berettiger spørgsmålet, hvem er for "ringe" til at stemme?De 4 må ikke stemme ved valg til Folketinget, fordi de er omfattet af værgemållovens § 6 og jævnfør den frataget deres retlige handleevne (økonomisk).Efter dagens landsret-dom vil de forsøge at gå videre med den åbenlyst urimelige situation. Som hele det danske demokrati må forholde sig til. Er de virkelig for "ringe" til at stemme til et folketingvalg, og "ringere" end hvem?