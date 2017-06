Forfattere snydt for millioner og Gyldendal "taget i skægget"

Onsdag 28. juni 2017 kl. 21:16Forlaget Gyldendal gjorde ikke det kup, man havde regnet med for 1½ år siden, da det lille, kendte forlag Tiderne Skifter blev købt. Det har nemlig vist sig, at forfattere er blevet snydt for millionbeløb, som Gyldendal nu betaler. Samtidig har man stævnet sælgeren og fyret de tilbageværende 3 ansatte i det overtagne forlag.Tiderne Skifter nedlægges som selvstændigt forlag og videreføres fremover som en del af Gyldendals skønlitterære afdeling.