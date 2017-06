Skyggedrama - politiet aflyser dans indenfor murene på politigården

Onsdag 28. juni 2017 kl. 17:213.500 med billet til "Copenhagen Summer Dance" i august får en lang næse. 12 somre har Dansk Danseteater afviklet danse-event indenfor murene på politigården i København, men den er aflyst. Af politiet "med baggrund i den aktuelle vurdering af terrortruslen og de seneste ugers terrorhændelser i europæiske hovedstæder". Arrangementet er i år udvidet til Århus og Stockholm - og de 2 steder kan man godt gennemføre det. Indenfor murene på politigården er man åbenbart blevet bange for sine egne skygger. Hvis man ikke dér kan stå inde for sikkerheden... hvor kan man så? Årets danse-event havde plads til 6.100 gæster over dagene 7.-13. august, og over halvdelen var altså solgt. Men nu er den sommer-tradition slut - og der er grund til både at græde og at le."Moesgaard Summer Dance" i Moesgaard Museums parkanlæg i Århus afvikles 19.-20. august, og i Stockholm er der "Nordic Summer Dance" i Vitabergsparken 16.-17. august. I begge tilfælde er der gratis adgang, og de 2 steder udspiller sig ikke noget skyggedrama. Endnu.