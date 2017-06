Helikopter-angreb i Venezuela - krisen tager voldsomt til

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Onsdag 28. juni 2017 kl. 14:00Krisen tager voldsomt til i sydamerikanske Venezuela, hvor der i dag har været helikopter-angreb i hovedstaden Caracas. Bag angrebet stod øjensynligt en eller flere, der skulle have stjålet en politi-helikopter. Der blev affyret skud mod både indenrigsministeriet og landets højesteret.Hvad der er op og ned omkring angrebet er uvist. Nogle mener, at præsident Nikolás Maduro Moro selv af taktiske grunde havde iscenesat aktionen i det kaotiske land. De sidste 1½ år har folket ville af med ham i kampen for dagligt brød og andre fornødenheder.