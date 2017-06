Advokater forsøgte at snyde sig til kæmpe straffesag-salærer

Onsdag 28. juni 2017 kl. 13:422 københavnske advokater er sigtet for at forsøge at snyde sig til kæmpe salærer i straffesager, hvor de var beskikkede forsvarere. Deres honorarkrav var rejst for arbejde, de slet ikke havde udført, lyder det fra politiet. Advokaterne nægter sig skyldige i bedrageriet.Tidligere har advokatrådet tilkendegivet, at de 2 advokater har tilsidesat standens etiske regler. Nu vil politiet så føre straffesag imod dem. Advokaternes forsøg på at snyde sig til kæmpe-salærerne (flere hundrede tusinde kr.) skete over for retten på Frederiksberg i København.