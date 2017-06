Vand-kontrollør i Nysted var i stedet fræk tricktyv

Onsdag 28. juni 2017 kl. 09:36En 87-årig kvinde i Nysted blev både penge og smykker fattigere, da hun i weekenden havde uanmeldt besøg af en vand-kontrollør, der viste sig at være en fræk tricktyv. Tyven bankede på kvindens dør og forklarede, at hun skulle kontrollere vandet, fordi andre i området var blevet forgiftet.Imens den gamle dame og "kontrolløren" var i badeværelset for at tjekke vandet, sneg en anden sig ind i soveværelse og fik tilegnet sig penge og smykker. Der foreligger ingen opgørelse over værdien af det samlede tyveri.Politiet leder stadig efter den frække vand-kontrollører og den anden tyveknægt.