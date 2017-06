Politibetjente slog sig løs i Hamburg - sendt hjem

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Onsdag 28. juni 2017 kl. 08:52Det var noget af en fest over 200 politibetjente netop har holdt i Hamburg og som har ført til, at de er sendt hjem til deres normale arbejde i den tyske hovedstad Berlin. Afklædte betjente, der tissede og havde sex i det fri, er i tysk regi højst upassende.Men sådan forholdt det sig øjensynligt på et kaserne område ved Hamburg. De mange feststemte betjente var sendt til den næststørste tyske by som led i sikkerheden omkring det internationale G20 møde (mellem politiske ledere fra hele verden), som holdes om kort tid.