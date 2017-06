Student hamrede hovedet ind i bro under festkørsel

Tirsdag 27. juni 2017 kl. 19:04En ikke nærmere identificeret mandlig student blev i eftermiddag alvorligt kvæstet under festkørsel i det centrale København. Den unge mand rejste sig op på lastbilen og hamrede i samme øjeblik baghovedet ind i en bro, man skulle køre under. Han er uden for livfare.Men der gik rigtig nok skår i feststemningen. Alle var chokeret, mest chaufføren af lastbilen. Han kunne ikke køre videre, selvom de øvrige studenter besluttede sig for at fortsætte turen, da man havde fået positive meldinger om kammeratens tilstand.