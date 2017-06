Nyt stort hacker-angreb i Europa - A.P. Møller-Mærsk ramt

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Tirsdag 27. juni 2017 kl. 18:31Ingen har endnu overblik i forbindelse med et nyt stort hacker-angreb i dag rundt i Europa. Iblandt de ramte er den danske virksomhed A.P. Møller-Mærsk i København. Angrebet er konstateret i Ukraine og Moskva, England, Norge og Schweiz. Blot for at nævne nogle.Hacker-angrebet er økonomisk begrundet. Bagmændene vil have penge ud af aktionen i forbindelse med at frigøre computere, der er blokeret eller på anden måde berørt af angrebet.