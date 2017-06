Fængsel bombet og 57 dræbt

Fly fra den internationale koalition har bombet i det østlige Syrien og ramt et fængsel under kontrol af oprørgruppen Islamisk Stat (IS). 42 fanger og 15 oprørere blev dræbt. Der er ingen meldinger om fangernes nationalitet. Aktionen må forventes at føre til gengældelse.Derfor kan det ikke udelukkes, at der dels iværksættes nye selvmord-bombe aktioner og/eller større terror-aktioner, som er planlagt, men ikke tidmæssigt fastsat.