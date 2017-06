Tysk mand anholdt for at filme tissende festival-kvinder

Tirsdag 27. juni 2017 kl. 13:10Der er mange mærkelige interesser i denne verden. En blev i aftes afsløret på Roskilde Festival, hvor en 49-årig tysk mand blev anholdt for at filme tissende kvinder. Han er sigtet for at krænke blufærdigheden. I sit skjulte kamera havde han hele 4 timers optagelser.Roskilde Festival fortsætter i bagende solskin i dag, og vejret ser også tilforladeligt ud i morgen. Programmet kan studeres på www.roskilde-festival.dk