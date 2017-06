Folket er vågnet i København - spændende kommunevalg

Tirsdag 27. juni 2017 kl. 11:16Når de københavnske vælgere sætter deres kryds til kommunevalget 21. november, dokumenterer de, at "folket er vågnet". En opinion viser således, at Enhedslisten vil få 22% af stemmerne og Alternativet 10%. Socialdemokraterne står til det dårligste valg i 90 år med kun lige over 22% tilslutning.Venstre vil få 11%, de radikale lige under 10% og SF 8%. Både Dansk Folkeparti og de konservative er ubetydelige i København med forventeligt hver 5% af stemmerne, og Liberal Alliance får kun lige over 3%.Opinionen er lavet af Gallup, og der kan læses mere herom i www.b.dk (Berlingske).